Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda H.K, T.D, H.K, E.P. ve H.C.S'nin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 114 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.