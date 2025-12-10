Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 114 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında ruhsatsız silah kullananlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda H.K, T.D, H.K, E.P. ve H.C.S'nin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 114 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel