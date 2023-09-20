Kastamonu'da Restoranda İşlenen Cinayetin Duruşması Başladı

Kastamonu'da bir restoranda işlenen cinayetle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ise duruşma salonuna alınmadı.

Kastamonu'da bir restoranda işlenen cinayetle ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlanıldı. Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ise duruşma salonuna alınmadı.

Olay, 13 Mart 2023 tarihinde İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, restoranda iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası D.Y., yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek Erdal Kabasakal'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kabasakal, hayatını kaybetti.

Olay sonrası teslim olan D.Y. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen avukat A.Y. ve H.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıkların yargılanmasına başlanıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama", "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar D.Y. ile Avukat A.Y. ve H.Y. ile tutuksuz yargılanan E.K., taraf avukatları katıldı.

Basın mensupları salona alınmadı

Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ise salonda yer olmadığı gerekçesiyle duruşmaya alınmadı. - KASTAMONU