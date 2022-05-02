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Kastamonu'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda katılımcılarla bayramlaştı. Çakır, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Ramazan Bayramı, Kastamonu, Güncel, Haberler

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