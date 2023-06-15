Kastamonu'da polislerin durdurduğu araçta 9 bin 600 makaron ele geçirildi
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Kastamonu'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kastamonu'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 9 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel