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Kastamonu'da polislerin durdurduğu araçta 9 bin 600 makaron ele geçirildi

Kastamonu'da polislerin durdurduğu araçta 9 bin 600 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Kastamonu'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 9 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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