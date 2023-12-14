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Kastamonu'da Polisler Vatandaşları Bilgilendirdi

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Kastamonu'da polisler, internet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele etmek amacıyla 1500 vatandaşı bilgilendirdi. Alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda halka teknoloji bağımlılığı, sosyal medyanın etkisi, siber güvenlik ve uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu'da polisler 1500 vatandaşı internet ve uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan alışveriş merkezlerinde internet ve uyuşturucu bağımlılıklarıyla mücadele etmek amacıyla stantlar kuruldu.

Stantlarda ekiplerce, halka teknoloji bağımlılığının zararları, güvenli teknoloji kullanımı, sosyal medyanın hayata etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, uyuşturucu maddelerin zararları ve korunma yolları konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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