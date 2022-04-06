Kastamonu'da polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Haberler

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Kastamonu'da polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

AA - İlyas Gün - Güncel
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Kastamonu'da polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kastamonu'da polis memurları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da polis memurları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polisler Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılay'ın Emniyet bahçesine konulan aracına gelen polis memurları, "İhtiyaç Varsa Kan da Veririz Can da" projesi kapsamında hastalara umut olmak için kan verdi.

İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci de kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Denizci, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bütün vatandaşları duyarlılık göstermeye ve kan bağışında bulunmaya davet etti.

AA / İlyas Gün - Güncel

Kastamonu, Kızılay, Polis, Türk, Güncel, Haberler

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