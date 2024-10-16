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Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurdu, Cenazesi Ankara'da Defnedildi

Kastamonu'da Polis Memuru Eşini Vurdu, Cenazesi Ankara'da Defnedildi
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Kastamonu'da, polis memuru Ender Telli'nin eşi Burçin Sevgi Telli'yi tabancayla vurarak öldürmesinin ardından, kadın Ankara'da toprağa verildi. Olay sırasında çiftin 2.5 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

KASTAMONU'da polis memuru eşi Ender Telli (28) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Burçin Sevgi Telli (24), memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu Saraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Ender Telli ile eşi Burçin Sevgi Telli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ender Telli, beylik tabancasıyla eşine ateş etti. Olayın ardından polisi arayan Ender Telli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Burçin Sevgi Telli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Telli ise polise teslim oldu.

Burçin Sevgi Telli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Telli'nin cenazesi, ikindi namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin 2.5 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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