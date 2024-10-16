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Kastamonu'da Polis Eşini Öldürdü

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Kastamonu'da, bir polis memurunun eşiyle yaşadığı tartışma sonucu eşini öldürdüğü bildirildi. Olayın ardından polis memuru E.T. adliyeye sevk edildi ve jandarma tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kastamonu'da dün eşini öldüren polis adliyeye sevk edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.T. sağlık kontrolü için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan E.T. daha sonra jandarma ekipleri tarafından Kastamonu Adliyesine getirildi.

Dün Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından E.T, beylik tabancasıyla eşini vurmuş, Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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