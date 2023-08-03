Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur denetiminde bin 446 şahıs ve 273 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 3 aranan şahıs yakalandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 446 şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur denetimi yapıldı. 124 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimde bin 446 şahıs ve 273 araç, 32 işyeri, 16 park ve bahçe ve 27 adet metruk bina kontrol edildi. Denetimler neticesinde 3 aranan şahıs yakalanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. - KASTAMONU