Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde eş zamanlı olarak satıcı ve dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 1 yoklama kaçağı yakalandı.

Kastamonu'da polis ekipleri satıcı ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 103 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dinlencelere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, 710 şahıs ve 104 aracı kontrol ettiği uygulamada, 1 yoklama kaçağını yakaladı.