Kastamonu'da Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde daha önce tespiti yapılan bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.