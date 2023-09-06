Kastamonu'da 'patpat' kaza: İki kişi yaralandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde iki kişi yaralandı.

Kaza, Doğanyurt ilçesine bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Mehmet A. idaresindeki 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ile Yunus T. (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Akar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU