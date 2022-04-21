Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi - Haberler

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Kastamonu'da patlamayan "ramazan topu" imha edildi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da patlamayan 'ramazan topu' imha edildi

Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iftar saatinde patlamayan "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlatıldı.

Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından Kastamonu Kalesi'nde iftar saatinde atılan ve "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek patlamayarak yere düştü.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen bomba imha ekipleri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Ramazan topu, kontrollü olarak fünye ile imha edildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Kalesi, Kastamonu, İtfaiye, Bomba, Güncel, Haberler

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