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Kastamonu'da pat-pat devrildi: 2 yaralı

Kastamonu'da pat-pat devrildi: 2 yaralı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pat-pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pat-pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesine bağlı Üçağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy merkezinde bir cenazeye katıldıktan sonra evine dönmek isteyen 60 yaşındaki T.Ö. yönetimindeki pat-pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada patpat kullanıcısı T.Ö. yara almadan kurtulurken yanında yolcu olarak bulunan A.A. ve N.K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralı A.A. ve N.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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