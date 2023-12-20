Kastamonu'da bir otoparkta park halinde bulunan otomobilin motor kısmından çıkan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da, park halindeyken alev alan otomobil zarar gördü.

Topçuoğlu Mahallesi Vali Enis Paşa Caddesi'nde bir otoparkta park halinde bulunan Abdullah Y'ye ait 34 BMF 856 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıkmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer araca sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.