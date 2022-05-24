Kastamonu'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Kastamonu'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'da park halindeki otomobile çarpan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kuzeykent Mahallesi Demircioğlu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BF 195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Abdulkadir Mert Şahin (23), Emre Ensar Albayrak (22), Muhammed Enes Akça (16) ve Mehmet Can Şahin (18) yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulkadir Mert Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
AA / Özgür Alantor - Güncel