Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik 'Sen de Gel' Projesi Tanıtıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik "Sen de Gel" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçedeki engelli ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülecek projenin tanıtım toplantısı, ilçedeki tarihi bir konakta gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 hafta sürmesi beklenen proje kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik geziler ve atlı terapi etkinlikleri yapılacak.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetinin hem üretiminde hem de sunumunda daha fazla yer almasını istediklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik çalışma yapıldığını belirten Demirdağ, "Özellikle engelli ve özel bireylerimizin ailelerini hedef alıyoruz. Çünkü bir özel bireyin bakımı gerçekten anne-baba için büyük mesuliyet gerektiriyor. Engelli ve özel bireylerimizin toplum hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu alanda çok çeşitli etkinlikler düzenledik. Samsun Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile özel bireylere yönelik gezi düzenledik. Çocuklarımızı Daday ilçesinde bulunan atlı terapiye gönderiyoruz." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise ortak bir çalışma grubu kurarak projeyi yürüttüklerini belirterek, belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da proje ile özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine faydalı olmayı, onlara hizmet edebilmeyi amaçladıklarını anlatarak, "İlçemizde böyle bir eksikliğimiz vardı. Bu eksikliği ortak olduğumuz projeden sonra gördük. Küçük ilçelerde insanlar bazı şeylerden mahrum kalıyorlar, bunu ortadan kaldıralım istedik. Farkındalık olsun, özel bireylere ve ailelerine biz de hizmet sunalım istiyoruz. Bu yüzden dernek olarak proje yaptık." ifadelerini kullandı.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin de projeyle ilgili bilgi verdi.