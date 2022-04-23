Kastamonu'da özel çocuklar '23 Nisan Partisi'nde eğlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da özel çocuklar için "23 Nisan partisi" düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinlikte Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri çocuk şarkıları söylerken, Turizm Fakültesi öğrencileri de hazırladıkları kurabiyelerden çocuklara ikram etti.

Kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen çocuklar, daha sonra dans edip oyunlar oynadı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Alev Sökmen, AA muhabirine, etkinliğin amacının özel bireylerle 23 Nisan'ı parti havasında kutlamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerle ortaklaşa program düzenlediklerini anlatan Sökmen, "Öğretmenler ve aileler yaptığımız etkinlik için çok mutlu olduklarını söyledi. Daha önce de özel bireylerle kurabiye etkinliği yapmıştık, sık sık bu şekilde onları mutlu edecek etkinlikler yapacağız." dedi.

Özel Bireyler ve Aileleri Derneği Başkanı Huriye Poyraz ise özel bireyler düşünülerek güzel çalışmalara imza atıldığını dile getirdi.

Bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Poyraz, "Özel bireylerin topluma kazandırılması konusunda bu tür etkinlikler çok çok önemli. Pandemiyle çocuklarımızın pasta ve börek yapmaya ilgilerini gördük. Sağ olsun, Turizm Fakültesinden Alptekin Sökmen ve Alev Sökmen hocalarımız bu konuda bizi yürekten destekliyor." diye konuştu.

Poyraz, etkinliğin çocuklar için unutulmaz bir 23 Nisan anısı olduğuna işaret ederek, "Onlar için sosyalleşmek çok önemli. 'Bu tür bir etkinlik yapalım' derken hazırlanmış bu 23 Nisan etkinliğinde gerçekten bizi özel hissettirdiler. Unutulmaz bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, çocuklara hediyeler verilmesiyle sona erdi.