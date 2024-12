Kastamonu'da Özel Bireyler İçin Mutlu Kafe

Kastamonu'da özel bireyler, doğum günü kutlamalarını, temsili asker kına gecelerini ve çeşitli etkinliklerini Mutlu Kafe'de yapıyor.

Kastamonu Merkez Spor Salonunun alt katında bulunan Mutlu Kafe Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletiliyor. Özel bireylerin yanı sıra, sporcusundan sanatçısına, çalışanından ev kadınlarına kadar herkese hizmet veren kafe, özellikle özel bireylerin en güzel anlarını yaşadığı yerlerden biri haline geldi.

Doğum günü, temsili asker kınası başta olmak üzere özel günlerine dair çeşitli etkinliklerini burada yapan özel bireyler ve aileleri, bu günlerde özgürce oyunlar oynuyor, şarkı söyleyip, halay çekiyor, dans ediyor.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen bu yeri dernek olarak işlettiklerini söyledi.

Kendileri için buranın çok değerli olduğunu anlatan Boyraz, "Engeliler Günü'nde annelerim 'Bize bir program yapar mısınız' dediler. Biz de 1-2 saat içinde toparlandık hemen etkinlik yaptık. Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler. Bir annemizin sözü beni çok etkiledi. 'Kendi yakınımın düğününe bile oğlumla gidememiştim. Yıllar sonra bana bir düğün ortamı oluşturdunuz' dedi. Bu söz bizim için çok kıymetliydi." dedi.

Özel bireylerin ailelerinin dışarıdaki mekanlarda yadırgayıcı bakışlardan rahatsız olduklarını dile getiren Boyraz, "Bizi dışarıda bakışlar çok etkiliyor. İnsanlar acıyarak bakıyorlar, o bizi çok etkiliyor. Burada kendi mekanlarında gönüllerince eğleniyorlar ve bu bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız burada mutlu, huzurlu. Sağlıkla ve özgüvenle çekinmeden eğleniyorlar." diye konuştu.

Çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Boyraz, "Özel bireylerimizin temsili asker kınalarını, doğum günlerini ve özel günlerdeki kutlamalarını yapıyoruz. Ayrıca kardeşlerinin nişan, kına gibi etkinliklerini ücretsiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün sevincimizi, hüznümüzü burada yaşıyoruz"

Özel birey annesi Şerife Şentürk ise çok güzel bir yere sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mutlu Kafe bizim için çok özel. Bütün sevincimizi, hüznümüzü burada yaşıyoruz. Hepimiz burada birlikteyiz. Kimimizin kınası, kimimizin nişanı, doğum günü, hep beraber el eleyiz biz buradayız. Çocuklarımızın evi gibi, kendi evimiz gibi. Her zaman gönül rahatlığıyla giriyoruz. Biz buraya girince her şeyi unutuyoruz. Dışardaki çocuklarımıza bakışları buraya girince görmüyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Nişan, düğün, asker eğlencesi her türlü etkinliklerde burada bir arada bulunuyoruz. Mutlu Kafe özel bireyler ve aileleri için çok güzel bir ortam. Hepimiz el ele burada çok mutluyuz."

Özel gereksinimli birey Burak Dede de "Burada dilediğimiz gibi oynuyoruz, eğleniyoruz. Bugün de bizim için özel bir gün oldu, yapanlara teşekkür ediyorum. Mutlu Kafe'de çok mutluyuz, huzurluyuz, burasını bizim evimiz gibi hissediyoruz. Mutlu Kafe bizim evimiz, yuvamız." dedi.