Kastamonu'da Oyun Salonları Denetlendi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından oyun salonu işleten mekanlar denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 iş yeri ve 78 şahıs kontrol edildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince oyun salonu işleten mekanlar denetlendi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis Uygulaması' çerçevesinde Kastamonu'da 11 iş yeri denetlenirken, 78 şahıs da güvenlik kontrolü yapıldı. - KASTAMONU