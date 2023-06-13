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Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuzeykent Mahallesi, Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile İsmail Güler idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Güler, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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