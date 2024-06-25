Kastamonu'da Otomobilin Fren Lambasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kastamonu'da, bir otomobilin fren lambasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 2 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

Otomobilin fren lambasından şüphelenen ekipler, lambayı sökünce buraya gizlenmiş 8,39 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.