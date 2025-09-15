Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan Satı Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Uzunçam köyünde, Ş.G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Satı Arslan'a çarptı.
Ağır yaralanan Arslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Arslan'ın cenazesi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Ş.G, gözaltına alındı.
