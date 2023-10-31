Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Abana- Çatalzeytin karayolu üzerinde Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde İ.Y. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Saffet Küccük'e (68) çarptı. Kazada Saffet Küccük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine inceleme başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan sürücüyü Abana ilçesinde yakaladı.
Kazada hayatını kaybeden Saffed Küccük ise, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Denizbükü köyünde aile kabristanlığına toprağa verildi. - KASTAMONU