Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti Kastamonu'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Kastamonu'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde, Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmeye çalışan Tuana Yiğit'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 VF 540 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Yiğit, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yiğit, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Özgür Alantor - Güncel Cumhuriyet Caddesi Kastamonu Güncel Haberler

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