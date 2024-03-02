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Kastamonu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde dün akşam saatlerinde torunu A.Ç.G. ile yolun karşısına geçmek isterken Y.D'nin kullandığı 37 AAL 201 plakalı otomobilin çarptığı Hatice G, tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Torun A.Ç.G'nin aynı hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Sürücü Y.D. ekiplerce gözaltına alınmış, olay anı da caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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