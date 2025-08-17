Kastamonu'da Otomobilin Beton Direğe Çarpması Sonucu Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak beton direğe çarptı. K.C. isimli sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda K.C. idaresindeki 37 EK 017 plakalı otomobil, A.N. yönetimdeki park halindeki 37 AAK 031 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otomobil beton direğe çarparak durdu.

Kazada yaralanan K.C. ambulansla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
