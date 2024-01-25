Kastamonu'da otomobilde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, tek kullanımlık kahve paketlerine gizlenmiş bir miktar kubar esrar ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.