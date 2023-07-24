Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Kastamonu'da Nihat Akbaş idaresindeki bir otomobil ile Yasin Beşir'in kullandığı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Nihat Akbaş idaresindeki 37 EV 940 plakalı otomobil, Yasin Beşir kontrolündeki 78 SV 255 plakalı motosikletle İnönü Mahallesi Hüma Hatun Parkı önünde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel