Kastamonu'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Kastamonu'da Nihat Akbaş idaresindeki bir otomobil ile Yasin Beşir'in kullandığı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.