Kastamonu'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Kastamonu-Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.G. yönetimindeki 37 ADS 522 plakalı kamyonet ile R.K. idaresindeki 37 EP 057 plakalı otomobil, Kastamonu- Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.
Kamyonetin kasasının yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel