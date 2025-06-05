Kastamonu'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kastamonu-Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.G. yönetimindeki 37 ADS 522 plakalı kamyonet ile R.K. idaresindeki 37 EP 057 plakalı otomobil, Kastamonu- Tosya kara yolu Doğu Çevre Yolu Kavşağı'nda çarpıştı.

Kamyonetin kasasının yol kenarına savrulduğu kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan E.G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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