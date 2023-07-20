Kastamonu'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 78 BB 720 plakalı otomobil, takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU