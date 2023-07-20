Kastamonu'da otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.