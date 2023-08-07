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Kastamonu'da Otomobil Şarampole Takla Attı, Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole takla attı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyü mevkisinde İ.K. idaresindeki 37 NC 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine araçta sıkışan sürücü İ.K.'yi Taşköprü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü İ.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Jandarma Güncel Haberler

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