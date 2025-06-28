Kastamonu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Hülya Kalaycı'nın yanı sıra yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan K'nin (51) kullandığı 37 PR 274 plakalı otomobil, Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araçtaki Hülya Kalaycı (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Çınar D, Çağrı D. ve Duygu D. ambulansla kaldırıldıkları Bozkurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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