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Kastamonu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 37 LJ 246 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde Niyazi A. idaresindeki 06 MEV 42 plakalı otomobille çarpıştı.

Niyazi A. idaresindeki otomobil, park halindeki 37 AC 830 plakalı minibüse de çarptı.

Kazada, Niyazi A. ile Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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