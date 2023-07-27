Kastamonu'da otomobil kazası: 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin bariyerlere çarparak hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine seyreden B.E. idaresindeki 55 DH 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Esila Ecrin Çabuk (14) isimli kız çocuğu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esila Ecrin Çabuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU