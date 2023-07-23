Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Çocuk Yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Yılmaz (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Muhammed Ali G. (12), Muhammet Y. (9) ve Yusuf G. (9) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU