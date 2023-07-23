Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Çocuk Yaralı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Yılmaz (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Muhammed Ali G. (12), Muhammet Y. (9) ve Yusuf G. (9) ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title