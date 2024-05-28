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Kastamonu'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil ile Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı servis minibüsü, Daday-Eflani kara yolu Boyalılar mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile Aziz H, Recep H, Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aziz H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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