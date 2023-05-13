KASTAMONU'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü İlhan D. ile arkasındaki Efe T. yaralandı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü İlhan D. ile arkasındaki Efe T. yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Murat Yenigün Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 37 AAG 858 plakalı otomobil sola dönüşü esnasında karşı yönden gelen İlhan D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İlhan D. ve motosiklette bulunan Efe T. yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.