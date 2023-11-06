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Kastamonu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin köy muhtarı olduğu ve annesini ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.