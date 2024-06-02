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Kastamonu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2'si Ağır 5 Kişi Yaralandı

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Kastamonu-Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kastamonu- Daday kara yolu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu mevkisinde Satı Dolapçı yönetimindeki 37 SD 103 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 416 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki İsmet, Engin ve Satı Dolapçı ile Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Gürleyen ve Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu trafik Daday Trafik Kazaları Güncel Haberler

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