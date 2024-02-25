Kastamonu'da Otomobil ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.
Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda D.Ü idaresindeki 06 DE 5718 plakalı otomobil ile Sezer Kartal (32) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.