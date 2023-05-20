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Kastamonu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Otomobil Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Emirhan Aksoy (20) idaresindeki otomobil Taşköprü-Kastamonu kara yolu Hatipköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Aksoy, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Emirhan Aksoy (20) idaresindeki 37 AAB 832 plakalı otomobil Taşköprü- Kastamonu kara yolu Hatipköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kastamonu Güncel Haberler

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