Kastamonu'da Otomobil Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.Ç'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan E.Ç yaralandı ve Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.Ç'nin kullandığı 34 KP 3799 plakalı otomobil, Kastamonu-Sinop kara yolu Gökçeagaç mevkinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.Ç, ambulansla Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.