Kastamonu'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan İnal Baltacı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.