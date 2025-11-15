Kastamonu'da Otomobil Bariyere Çarparak Devrildi: İki Yaralı
Kastamonu-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü Kenan Ö. ve eşi Süeyla Ö. otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Kenan Ö. (72) idaresindeki 06 BP 684 plakalı otomobil, Kastamonu- Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Süeyla Ö. (72), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın ise çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel