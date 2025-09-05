Haberler

Kastamonu’da Otobüs ve Cip 3 İneğe Çarptı

Kastamonu-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ve cipin çarptığı 3 inek telef oldu. Yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Jandarma, ineği kaybolan sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kastamonu- Sinop kara yolunun Gölveren köyü yakınlarında yola çıkan 3 ineğe S.A'nın kullandığı 37 AC 115 plakalı yolcu otobüsü ve K.C.K. idaresindeki 06 Y 1876 plakalı cip çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, 3 inek telef oldu. Araçlarda ise hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri, kulak küpesi bulunmayan ineklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
