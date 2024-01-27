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Kastamonu'da otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Hikmet Sürücü'nün cenazesi Boyabat'ta defnedildi. Kazada yaralanan kocası da cenaze törenine katıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Hikmet Sürücü'nün cenazesi, Boyabat'ta toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki kadın için Boyabat ilçesi Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Ailesi, yakınları, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Sürücü'nün cenazesi Boyabat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan Sürücü'ün kocası Kemal Sürücü'de taburcu olarak cenaze törenine katıldı.

Sürücü çiftinin 14 aylık evli olduğu, ikamet ettiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kız kardeşinin nişanına katılmak için Boyabat'a seyir halinde oldukları öğrenildi.

Orhan Ç. (51) idaresindeki Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, dün Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkisinde tarlaya devrilmiş, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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