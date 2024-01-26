Kastamonu'da otobüs kazası: 4 ölü, 32 yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada, Türkay Turizme ait otobüs tarlaya devrildi ve çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı.
Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.