Kastamonu'da Otobüs Firmasına Kargo Olarak Verilen Kutuda Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bir otobüs firmasına kargo olarak verilen kutudaki toz şekerin içerisine zulalanmış 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bir otobüs firmasına kargo olarak verilen kutudaki toz şekerin içerisine zulalanmış 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın yolcu otobüsü firmasına kargo olarak verdiği kutunun içerisine uyuşturucu zulalandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından yolcu otobüsündeki kutuda arama yapıldı. Aramada kutudaki toz şekerin içerisine zulalanmış halde 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU