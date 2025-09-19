Haberler

Kastamonu'da Otelden Düşen Afgan Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da bir otelden düşen 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'da otelin 5 kattaki penceresinden düşen Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İsfendiyar Mahallesi 125'nci Yıl Caddesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı, 5'inci kattaki odanın penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yeganeh Gholamı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
